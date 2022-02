Alle hens aan dek op diplomatiek front: Franse president is in Moskou, Duitse bondskanselier in Washington

Vooraf gaf Poetin aan Macron te kennen dat Moskou en Parijs een bezorgdheid delen over de veiligheid in Europa. Poetin gaf aan dat hij ziet dat zijn Franse ambtsgenoot inspanningen doet om veiligheidskwesties in Europa op te lossen. Hij bedankte Macron omdat Frankrijk "de meest actieve rol" opneemt in het zoeken naar oplossingen.

Macron zei te hopen dat hij Poetin zou kunnen bewegen tot een de-escalatie. In een interview met de krant Journal du Dimanche had Macron afgelopen weekend gezegd dat hij meent dat Rusland via Oekraïne wil aftasten hoe het samen kan leven met de NAVO en de EU. De veiligheid en soevereniteit van een land mogen nooit ter discussie worden gesteld, zei Macron, maar dat Rusland zich zorgen maakt om zijn eigen veiligheid, is volgens de Franse president een legitieme bekommernis.