Unieke fossiele slagtand van bosolifant keert terug naar België

Mammoettanden worden relatief vaak opgevist voor onze kust. Maar deze tand van een prehistorische bosolifant is een opmerkelijke vondst. Uniek zelfs, volgens Roose. De palaeoloxodon antiquus was vooral tussen de ijstijden in vrij wijd verspreid in Europa, maar tot nu toe was er geen bewijs dat het dier ook in ons land voorkwam. Tot nu dus. Daarnaast is de slagtand ook relatief goed bewaard is gebleven. Enkel de punt en de wortelbasis zijn beschadigd.