IN BEELD: Gentenaar kleurt zeldzame foto's in van WO II, onder meer van Adolf Hitler in 1940 in Gent

Het is geweten dat Adolf Hilter, de Duitse dictator en massamoordenaar met de iconische snor, ook in ons land heeft gezeten. Hij passeerde in 1940 zelfs in Gent, flanerend in een colonne met 14 wagens van het Duitse merk Mercedes. Twee vliegtuigen circuleerden boven de stad om alles in het oog te houden. Van die doortocht is nu een foto gevonden uit een privécollectie. Het is een zeldzaam beeld dat nog niet eerder aan het grote publiek werd getoond. Ook andere foto's van Duitse soldaten in het Gentse zijn daarbij ontdekt.