Gents MSK geeft in primeur rondleiding langs 12 werken die het LGBTQ+-thema aanraken

Er zijn ook andere thema's waarover het MSK ronleidingen geeft. "Maar het is moeilijk om al die uitleg in de zaal bij de werken te plaatsen", zegt Ooghe. "Het is telkens een afweging: 'wat breng je in de zalen, wat in de audiogids en wat in een rondleiding. Deze keer brengen we het LGBTQ+-thema in een rondleiding omdat het dan ook meer mogelijkheid geeft tot een gesprek in de groep, en om dan bepaalde thema’s of gevoeligheden naar boven te halen. De bedoeling is in ieder geval dat de info bij de werken zelf meer uitgebreid en gediversifieerd wordt op termijn. "

De collectie van het MSK in Gent is permanent te zien, maar voor de rondleiding moet je wel reserveren. De eerste kan je volgen nu zaterdag, 12 februari.