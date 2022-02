Gezin met 2 kinderen woont al 3 weken in hotelkamer: "We kunnen geen huurwoning met 3 slaapkamers betalen"

Het OCMW is op zoek naar een betere oplossing. "Wij zijn naarstig op zoek maar dat is niet zo evident", vertelt schepen van Welzijn Ingrid Erlingen (Vooruit). "Maar dat neemt niet weg dat we alle moeite doen om oplossingen te zoeken voor mensen die om de één of andere reden dakloos zijn of dreigen te worden. Ik begrijp heel goed dat met 4 op 1 kamer leven heel moeilijk is en hoop hen zo snel als mogelijk een normale woonst te kunnen bezorgen. Maar er is nu eenmaal een krapte op de huurmarkt.”