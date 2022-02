Nieuwe schepen in Zwalm rukt uit met koevoet tegen watersnood: "We moeten probleem beter in kaart brengen"

In vele gemeenten zijn er, halfweg de legislatuur begin dit jaar, enkele schepenwissels doorgevoerd. In Zwalm is Peter Van Den Haute (N-VA) nu bevoegd voor Openbare Werken. Eén van de uitdagingen in de gemeente is om de wateroverlast te beperken bij noodweer. Omdat er afgelopen weekend veel regen werd voorspeld, ging de nieuwe schepen zelf op pad om te zien waar de problemen het grootst waren. En, hij nam ook een koevoet en ander materiaal mee om desnoods in te grijpen.