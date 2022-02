Nu ook meldingen van grensoverschrijdend gedrag door professor aan KU Leuven 

Volgens professor Zanoni overlappen er meerdere verschillen tussen studenten en professoren. "In dit geval heb je een verschil in hiërarchie, een verschil in gender en een verschil in leeftijd. Hoe groter de kloof op een aantal vlakken, hoe moeilijker voor de zwakkere partij om de relatie op enigszins gelijke voet op te bouwen. Deze situatie is misschien extreem in het hoger onderwijs, maar ongelijke macht is een kenmerk van veel organisaties en sectoren", klinkt het.

Zanoni ziet naar eigen zeggen wel een kantelmoment in de samenleving. "De maatschappij tolereert dit soort gedrag minder en minder. Organisaties worden er zich bewust van dat ze dit harder moeten aanpakken. Je ziet hier echt een domino-effect. Je hebt een aantal gevallen gehad in andere sectoren. Dan wordt dat bespreekbaar, niet meer getolereerd. En dat zorgt er dan voor dat slachtoffers meer naar boven komen, wat hen als groep sterker maakt. Het komt in de pers, slachtoffers hebben het gevoel dat ze gehoord worden. Dat gaat voor een versnelling zorgen in het veranderen van de normen."