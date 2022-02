Het potentiële gevaar in je badkamerkast: hormoonverstoorders in parfums en verzorgingsproducten

In de geteste parfums werden dus zes chemische stoffen gevonden die de hormonenbalans kunnen verstoren. 18 van de 20 parfums in de test bevatten één of meerdere van die stoffen. “Het zijn chemische stoffen die kunnen interfereren met de hormonen in ons lichaam”, legt Ann Van Gils van Kom op tegen Kanker uit. “Vooral in fases van het leven met hormoonveranderingen kunnen die een groot effect hebben, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. Sommige hormoonverstoorders kunnen bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van hormoongevoelige kankers, zoals borstkanker of prostaatkanker.”