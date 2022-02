CD&V wil recht op internet in de grondwet: "Noodzakelijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving"

De cijfers over de huishoudens zonder internet dateren van 2019. Wie aangaf thuis geen internet te hebben, moest ook aangeven waarom dat het geval was.

Er werden drie redenen opgegeven door de respondenten toen: "Ik heb elders al toegang tot het internet", "het is te duur" of "Ik heb geen internet nodig". Vooral de groep die aangeeft geen internet nodig te hebben is het grootst. Voor hen zal het dus wellicht weinig verschil maken of het recht op internet nu in de grondwet staat of niet.