"Kantelmoment" in samenleving: hoe meldingen van grensoverschrijdend gedrag elkaar als domino's opvolgen   

#MeToo-verhalen komen sinds enkele jaren met de regelmaat van de klok in de media. Uit vrijwel alle sectoren in de maatschappij zijn al getuigenissen opgedoken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recent kwamen in ons land meldingen naar boven uit de academische wereld.

"De academische wereld is in elk geval niet vrouwvriendelijker dan veel andere sectoren", zegt professor Patrizia Zanoni. "Zeker in sectoren die gekenmerkt worden door een formele strikte hiërarchie tussen mensen en met een historische meerderheid van mannen in de machtsposities, is de kans heel reëel dat dit soort misbruik van de eigen positie gebeurt."