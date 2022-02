Kim Martens volgt Tony Vermeire op als burgemeester van Lievegem

Kim Martens stak zijn ambitie om burgemeester te worden niet onder stoelen of banken, hij droomde er al lang van. "Het is nu iets sneller gekomen dan verwacht", lacht hij. Nochtans was het niet zeker dat hij de opvolger van Vermeire zou worden. Hilde De Graeve, de huidige schepen van sociale zaken had 10 stemmen meer dan Martens. Maar De Graeve wilde graag haar schepenambt voortzetten. "Ik heb er een week over nagedacht en ben mijn hart gevolgd. We zijn halfweg de legislatuur en mijn werk als schepen is nog niet klaar."