Knokke-Heist herdenkt burgemeester graaf Leopold Lippens

In samenspraak met de familie Lippens wil het gemeentebestuur het overlijden van de vorige burgemeester van Knokke-Heist herdenken. Het vraagt om papieren bloemen te maken en die een plaatsje te geven in het sportpark dat naar Lippens genoemd werd. Daarvoor is er plaats aan de plataan en het herdenkingsbord van de familie Lippens in het park.

Leopold Lippens werd 79. Hij overleed aan leukemie. Lippens is 42 jaar burgemeester geweest van Knokke-Heist. Na zijn overlijden vorig jaar werden spontaan honderden papieren bloemen gezet aan zijn huis in de Zoutelaan.

Inwoonster Anne-Marie Maertens werkt aan een extra eerbetoon. "Ik ben bezig met een filmpje met mooie herinneringen en als slot enkele beelden van de begrafenis. Op de muziek van "My Way". Er komen ook papieren bloemen in voor. Ik raad jeugdbewegingen en scholen aan om van die bloemen te zetten. Het is een mooi eerbetoon."