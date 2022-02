KVC Westerlo herdenkt winst Beker van België van 21 jaar geleden: " Dat klein ploegje uit de Kempen de Beker kon winnen, was fantastisch"

Jan Ceulemans was destijds trainer van KVC Westerlo: "Wij waren een kleine ploeg uit de Kempen. Op een gegeven moment word je trainer, na een lange voetbalcarrière, je hoopt resultaten te behalen, en dat we dat hebben kunnen verwezenlijken met deze club is fantastisch. We waren een vriendenclub, dat was ook ons succes."



"We hebben wedstrijden gewonnen die we normaal niet hadden kunnen winnen. Maar het zat zo goed in elkaar en op een gegeven moment kwamen de resultaten en dat vergeet je nooit. Ook in Westerlo, leeft dat nog, zelfs na meer dan 20 jaar. Ook voor de club Westerlo is het heel erg belangrijk geweest. Ik gun de club dat het nog eens de Beker wint maar dat zal niet zo eenvoudig zijn", besluit een tevreden Ceulemans.