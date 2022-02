"Laat België maar een land worden zonder e-commerce", zegt PS-voorzitter Magnette

De versoepeling van de e-commerce tussen 20.00 uur en middernacht maakt deel uit van de maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt waar de regering-De Croo zich normaal gezien later deze week over buigt. Het is een punt waar de liberalen al langer vragende partij voor zijn. Die zien met lede ogen aan hoe jobs wegvloeien naar Nederland omdat de regelgeving daar soepeler is.

Maar op veel soepelheid van regeringspartner PS - die met Pierre-Yves Dermagne de bevoegde minister levert - hoeven ze blijkbaar niet te rekenen. "Ik vind de e-commerce geen vooruitgang, maar sociale en ecologische afbraak. Waarom moeten wij arbeiders 's nachts in die pakhuizen laten werken? Omdat de mensen de klok rond willen kopen en hun pakjes binnen de 24 uur thuis willen hebben. Kunnen wij echt geen twee dagen wachten op een boek?", zegt Magnette in een interview met Humo.

De voorman van de Franstalige socialisten benadrukt dat nachtwerk verschrikkelijk slecht is voor de gezondheid. "Dat moet je beperken tot domeinen waar het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de politie en in ziekenhuizen."

Het is voor Magnette ook geen probleem dat de orderbedrijven dan gewoon hun pakhuizen over de grens plaatsen. "Niet de werkloosheid, maar de langdurig zieken zijn het grote probleem. En die sector zal dat probleem nog verergeren. Daarom wil ik na de kernuitstap graag de e-commerce-uitstap realiseren. Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels en bruisende steden", luidt het.