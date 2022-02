Leerlingen Sint-Jozefscollege Aarschot testen hoe toegankelijk hun stad is

De leerlingen voeren opdrachten uit in het Stadhuis, bij de politie, bij Jeugdcentrum De Klinker, in de bioscoop en in het stadspark. De eerste bevindingen zijn alvast leerrijk. "Ik moest geblinddoekt rondlopen", vertelt een leerling. "Af en toe was er toch een plaats waar het niet evident is voor mensen met een visuele beperking. Aan het station bijvoorbeeld: daar zouden beter bollen op de grond staan zodat mensen die niet goed zien, kunnen voelen waar ze heen moeten."

Moeilijk was het ook voor de leerlingen in een rolstoel. "Die hadden veel hulp nodig", vertellen een aantal leerlingen. "Iets simpel als deuren opendoen, ging al niet. En dan waren er ook de drempels van de straat naar de stoep die het voortbewegen bemoeilijkten." Ook de kasseien voor het stadhuis zijn volgens de leerlingen in een rolstoel een verbeterpunt. "Ook om het stadhuis binnen te gaan, had ik moeilijkheden. Er is een draaideur waarbij je blijkbaar op een knop kan duwen zodat die trager draait, maar dat was niet duidelijk."

Aan het einde van deze week bezorgen de leerlingen hun bevindingen aan het schepencollege van Aarschot.