Minstens drie doden na zware ontploffing op olietanker voor Nigeriaanse kust vorige week

De Trinity Spirit is een zogenaamd FPSO-schip (Floating Production, Storage and Offloading) dat gebruikt wordt op olievelden op zee om olie of gas te ontginnen, te behandelen of op te slaan.



Het dient als buffer tot wanneer de olie of het gas kan worden overgeladen in tankers. Op het moment van de ontploffing produceerde het schip geen olie, die licentie zou in 2019 ingetrokken zijn.