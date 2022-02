Verborgen schilderij ontdekt terwijl minister Diependaele toekijkt: "Een plank in een kast bleek plots een schilderij"

Jan Melsen is de kleinzoon van de kunstenaar, en voorzitter van de Stichting Marten Melsen. Hij is erg blij met de vondst in het atelier in Stabroek. "Het werk is geschilderd in olieverf op paneel. Het stelt een zandig polderdorp voor met huizen, leidend naar velden onder een mistige hemel. De straat is nog niet geïdentificeerd, mogelijk in een naburig polderdorp. Het schilderij is waarschijnlijk een studie dat niet voor verkoop was bestemd, en dus ook niet gesigneerd werd." Hoe het werk omgekeerd in de ladekast terechtkwam is niet bekend.