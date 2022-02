Na mogelijk einde van "Neighbours": waarom zijn niet alle soaps "oneindig"? En wat maakt het genre verslavend?

Nochtans is het opzet van een soap - bij ons "dagelijkse fictiereeks" genoemd - dat verhalen zich tot in het oneindige kunnen ontwikkelen. "Het basisrecept is overal hetzelfde: er worden verhalen verteld rond een groep personages, die bij elkaar in de buurt woont op een fictieve plek in een bepaald land, en die we volgen in hun dagelijkse leven", vertelt "Thuis"-producer Hans Roggen daarover.

"Het is de perfecte arena om verschillende relaties te belichten, en het over herkenbare emoties en relaties te hebben, als liefde, vriendschap, rouw of rivaliteit", zegt mediaprofessor Sofie Van Bauwel (UGent). "Universele zaken die mensen over generaties heen boeien: een publiek zal hier altijd graag naar kijken."

Een rechtstreekse inspiratiebron voor "Thuis" wil Roggen "Neighbours" niet noemen. "Natuurlijk heeft "Neighbours" dezelfde basiskenmerken, maar het speelt zich af in het exotische Australië. En dat merk je aan de verhalen: er worden meer scènes in openlucht gedraaid. Dat is typisch aan het genre: kijkers willen er hun eigen leefomgeving zo veel mogelijk in herkennen."