Nieuw onderzoek wijst uit: klimaatplannen van multinationals vaak ontoereikend

Nog een probleem: het merendeel van de bedrijven, 19 van de 25, wil een deel van zijn uitstoot niet elimineren maar compenseren. Dat kan door bijvoorbeeld te investeren in het aanplanten van bomen of bosbeheer. Maar die zogenaamde compensaties zijn niet altijd even efficiënt. Zo is vaak onduidelijk hoe groot het aandeel van de uitstoot precies is dat ze compenseren. Bovendien kunnen ze weer ongedaan gemaakt worden, bijvoorbeeld wanneer een aangeplant bos gerooid wordt of afbrandt.