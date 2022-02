Sport- en cultuurverenigingen vragen duidelijkheid over vergoedingen: "Er dreigt leegloop van trainers en regisseurs"

"Er moet snel duidelijkheid komen over de fiscale behandeling van verenigingswerk. Anders dreigt een leegloop van trainers, scheidsrechters, regisseurs en choreografen en dan zullen verenigingen hun toevlucht zoeken in zwartwerk", zegt Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van de verschillende sportfederaties in Vlaanderen. Ook De Federatie, die sociale en culturele verenigingen vertegenwoordigt, roept mee op.

Wat zit er scheef? Sinds 2018 konden mensen die in hun vrije tijd als vrijwilligers aan de slag waren, bijvoorbeeld in sportclubs of toneelverenigingen, tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. De regeling deed het aantal verenigingswerkers fors stijgen. Maar in april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de 'bijkluswet' wegens "dicriminerend".

Er kwam een tussentijdse regeling voor 2021, waarbij verenigingen toch hogere fiscale lasten moesten dragen. Sindsdien zijn er veel minder vrijwilligers. Maar vorig jaar raakte de federale regering het eens over een nieuw definitief kader, dat zou ingaan op 1 januari van dit jaar. Verenigingswerkers mogen dan in de sportsector tot 450 uur en in de socioculturele sector tot 300 uur per jaar bijverdienen aan een verminderd belastingtarief van 10 procent. Iedereen tevreden. Maar...