Noodtoestand Canadese hoofdstad vanwege truckersprotest

De politie riep de actievoerders zondag opnieuw op om de binnenstad te verlaten. Sinds zaterdag zijn meer dan 450 bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor gevaarlijk rijden en geluidsoverlast. Verschillende actievoerders zijn opgepakt. Er zijn bijna honderd onderzoeken geopend, onder meer naar haatmisdrijven, zegt de politie.

Het hoofd van de politie van Ottawa, Peter Sloly, schatte het aantal actievoerders zaterdag op vijfduizend. Ongeveer duizend vrachtwagens en andere voertuigen blokkeerden de binnenstad. Inwoners werden opgeroepen om de binnenstad te mijden.



Het protest in Ottawa begon een week geleden met een bijeenkomst van een konvooi van enkele honderden vrachtwagens. Het zelfverklaarde Freedom Convoy ('Konvooi van de Vrijheid') en de actievoerders houden zich sindsdien op in de stad, in de buurt van het parlement. Aanleiding van het protest was de in januari ingevoerde vaccinatieplicht voor truckers die uit de VS terugkeren. Intussen is het protest gericht tegen de coronamaatregelen in zijn geheel.



Ondanks het protest steunt een groot deel van de Canadese bevolking de coronamaatregelen, zo blijkt uit een recent gepubliceerde peiling. In Canada zijn bijna acht op de tien inwoners volledig gevaccineerd.