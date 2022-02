Onderwijsvakbond ACOD niet te spreken over voorstel van VOKA om vakanties in te korten om leerachterstand weg te werken

Het voorstel van werkgeversorganisatie VOKA Limburg om de vakanties in te korten om de leerachterstand in het onderwijs weg te werken is niet in goede aarde gevallen bij de socalistische onderwijsvakbond in Limburg. "Dit voorstel zou in de privésector leiden tot stakingen in fabrieken", zegt Yves Vannijlen van ACOD Limburg.