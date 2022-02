Hoe kwetsbare Carlo bekende onder druk van de politie: "Pano" geeft unieke inkijk in moordonderzoek van 10 jaar geleden 

Hoe verhoor je een kwetsbare verdachte?

"Verhoren is sowieso een vak apart", zegt Peter van Koppen. Hij is emeritus rechtspsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en bekeek alle beelden van de verhoren. "Als een kwetsbare verdachte voor je zit, heb je kennis nodig over de problemen van die kwetsbare verdachten om hen goed te kunnen verhoren", klinkt het. "Carlo had nooit op deze manier verhoord mogen worden", zegt van Koppen. "Hij had nooit zo lang verhoord mogen worden, en nooit op dit tijdstip. Als je op deze manier verhoort, weet je niet meer of het verhaal dat eruit komt nog iets met de waarheid te maken heeft."

Daar is Lore Mergaerts het mee eens. Mergaerts is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en werkt rond kwetsbare personen in een strafonderzoek. "Carlo lijkt hier het typevoorbeeld van een kwetsbare verdachte: iemand die zijn rechten tijdens verhoren niet correct kan uitoefenen", zegt ze. "Kwetsbare personen kunnen heel vatbaar zijn voor druk die op hen wordt gelegd. Als je zo'n verdachte bijvoorbeeld suggestieve vragen voorlegt, is het niet eens zo moeilijk om een bekentenis los te krijgen", klinkt het. "Veel ligt ook aan het taalgebruik, dat eenvoudiger moet, maar ook pauzes en genoeg slaap zijn echt cruciaal."