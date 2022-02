Na jarenlange commotie: populieren langs kanaal in Halle worden vanaf volgende week gekapt

Vanaf maandag 14 februari 2022 zal het uitzicht langs het kanaal in Halle er anders gaan uitzien. De eerste bomen in de populierenrij langs het Kanaal Brussel-Charleroi worden dan gekapt. De bomen zouden een gevaar vormen voor de vele fietsers en wandelaars die er voorbij komen. Al van bij het begin ontstond er commotie over de aangekondigde kapping van de bomen omdat het zicht vanuit Buizingen richting Halle zo drastisch verandert. Na overleg met de stad Halle werd beslist om de kapping in verschillende fases uit te voeren. Er zullen daarom om de vijf jaar zo'n vijftig bomen worden gekapt én vervangen.