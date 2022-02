Bouwmaterialen tot kwart duurder dan drie maanden geleden: "Vooral prijs van isolatiemateriaal en hout fors gestegen"

De aanhoudende prijsstijgingen zijn een gevolg van de coronacrisis. "De vraag is nog steeds groter dan het aanbod", verduidelijkt Demeester. "In november 2020 is iedereen in ons land aan het bouwen of renoveren geslagen en sindsdien is er een enorme stijging in de vraag naar bouwmaterialen. Tegelijkertijd waren er internationaal problemen met leveringen en ook dat is nog steeds niet volledig opgelost."