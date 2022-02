Rayan, het Marokkaanse jongetje dat val in put niet overleefde, wordt vandaag begraven

Het ongeluk gebeurde dinsdag in het plaatsje Ighrane, in het noordoosten van Marokko. Rayan Ayourram was in de waterput gevallen toen zijn vader die aan het herstellen was. Al snel werd duidelijk dat het heel moeilijk zou worden om het kind te redden. Het jongetje was 35 meter diep gevallen, in een droogstaande put die op die plaats nog maar 45 centimeter breed was.