Eerste voorontwerp is klaar: plannen om nieuwe theaterzaal op historische schouwburg van Kortrijk te zetten

De Schouwburgzaal blijft zoals ze is maar wordt geoptimaliseerd. De akoestiek en de ventilatie wordt bekeken, de schouwburgstoeltjes moeten ook dringen gerenoveerd worden. In een aanbouw naast de schouwburg komen hedendaagse personeels- en artiestenruimtes. Aan de Hazelaarstraat, de andere kant van het complex wordt de logistieke ruimte voor laden en lossen en de logistieke stromen gemoderniseerd.De werken starten pas in 2023 en zullen duren tot 2025. “Alles samen is er een budget voorhanden van 14,3 miljoen euro, de helft gefinancierd door de stad en de andere helft door de Vlaamse Overheid. Van 2023 tot en met 2025 zijn er geen activiteiten in de Schouwburg, er komt wel een programma in samenwerking met andere cultuurorganisaties en op andere locaties in de stad tijdens die periode”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).