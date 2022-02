Revalidatiecentrum Inkendaal in Vlezenbeek krijgt 80 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid maakt 80 miljoen euro vrij voor het nieuwbouwproject van revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek bij Sint-Pieters-Leeuw. Dat bedrag wordt de komende jaren gefaseerd toegekend aan het ziekenhuis. Per jaar ontvangt Inkendaal een strategisch forfait van 2.708.000 euro.

Algemeen directeur Sofie Blancquaert van Inkendaal is tevreden dat de renovatieplannen de komende maanden verder uitgewerkt kunnen worden. “We werkten dit jaar ondanks de pandemie intens aan de finalisering van het ‘Masterplan Revalidatieziekenhuis Inkendaal 2.0’. Met ons project willen we een omslag maken naar een toekomstbestendig revalidatiemodel in een ‘state-of-the-art’ infrastructuur. Ik kan nu met alle medewerkers starten aan de realisatie van een nieuw verhaal van Inkendaal voor onze revalidanten.”

De subsidie voor Inkendaal is onderdeel van het Vlaams revalidatiebeleid. In totaal investeert de Vlaamse overheid 165 miljoen euro in de infrastructuur van revalidatieziekenhuizen.