Berwijn in Voeren net niet overstroomd: werken moeten riviertje dieper en breder maken

In Ottograeven vlakbij het politiekantoor in Sint-Martens-Voeren stond er door de hevige regenbuien water op de weg. Maar binnenkort starten er werken aan de Berwijn: "Die werken zullen kleine overstromingen zoals die van gisteren tegenhouden. Er stroomde zo'n 40 m³ water per seconde door de Berwijn", legt de burgemeester uit. "Maar extreme regenval waarbij er meer dan 40 m³ water per seconde stroomt zoals tijdens de overstromingen van 14 juli vorig jaar, ga je niet kunnen vermijden door de werken die nu uitgevoerd zullen worden: toen stroomde er 90 tot 100 m³ door de Berwijn."

Volgende week krijgen de inwoners van Moelingen meer informatie over de werken die over enkele weken zullen starten. De Berwijn zal breder en dieper worden. De werken zullen zo'n half jaar duren.