Slaapexpert over sterke stijging in verkoop van slaapmiddelen zonder voorschrift: "Dit is niet de mirakeloplossing"

In België zijn we ook al jaren koploper in het gebruik van slaapmiddelen op medisch voorschrift. In die markt gaat het om een omzet van 65 miljoen euro, of 6 miljoen dozen per jaar. "Dat is dus een veel grotere markt dan de markt van producten zonder voorschrift", zegt Olivier Delaere, de CEO van Febelco, de grootste toeleverancier van geneesmiddelen aan de apotheken. Ook al ziet hij de laatste jaren een switch naar producten zonder voorschrift, die minder verslavend zijn.

"Dat cijfer is de laatste jaren stabiel gebleven, maar het is ongelooflijk jammer dat het nog zo veel is", reageert Declercq. Daarbij wijst ze op het gevaar dat slaapmiddelen zonder voorschrift de drempel naar zwaardere middelen kleiner maken: "Uit Canadees onderzoek blijkt dat mensen die al gevoelig zijn en door stress slecht gaan slapen, sneller zullen overstappen naar een straffere pil als blijkt dat iets natuurlijks niet werkt."