Stijgende energieprijzen jagen kosten van onthaalouders de hoogte in: "Het wordt moeilijk"

De meeste onthaalouders krijgen een vaste onkostenvergoeding, dat is net geen 20 euro per kind voor een volledige dag. Maar daar moeten ze alles van betalen: het eten, het speelgoed, bedjes, een park, ... en dus ook de kosten voor stroom en verwarming. Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, vreest onthaalvader Luc Wyckmans uit Genk dat hij niet meer rondkomt. "Ik werk 40 tot 50 uur per week, al die tijd moet het hier lekker warm zijn voor de kindjes. En omwille van corona moeten we ook extra verluchten en dus ook extra stoken."