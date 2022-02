Teddyberen in Oostende als eerbetoon aan de vermoorde kleuter Dean

Dean, het jongetje van 4 uit Oost-Vlaanderen, werd 3 weken geleden dood teruggevonden in Zeeland. Zijn oppas Dave De Kock had zijn lichaam daar achtergelaten. Komende zondag vindt er in Brussel een witte mars plaats voor Dean en voor alle slachtoffers van zinloos geweld. Gianni Cornette van Jong VLD Oostende doet daarom een oproep.

"We vragen om knuffelberen aan het raam te zetten of op de stoep. We gaan langs om foto's te nemen en we maken daar een filmpje van dat we op sociale media gaan zetten. Je moet je wel inschrijven via een link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmM8XffPx9clOwTzaaf2AJCnfuDaQHrwbxN_Th4DeCXRS9Q/viewform). Daar vragen we of we al dan niet een foto mogen komen nemen. We gaan zoveel mogelijk huizen bezoeken in Oostende." Zo'n 50 Oostendenaren hebben zich al ingeschreven om knuffels te plaatsen voor Dean.