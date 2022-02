Tegen 2070 zijn we met bijna 13 miljoen inwoners in België en worden vrouwen gemiddeld 90 en mannen 88

Momenteel zijn we in ons land met iets meer dan 11,5 miljoen inwoners. Tegen het jaar 2070 zal dat aantal met 1,3 miljoen toenemen tot een totaal van 12,9 miljoen. De bevolking zal dus blijven groeien, maar wel in een langzamer tempo dan de afgelopen 30 jaar. In vergelijking met de laatste drie decennia is het gemiddeld aantal bijkomende inwoners per jaar gehalveerd: tussen 1992 en 2020 steeg dat aantal met 52.000 per jaar. Tussen 2021 en 2070 zal de toename 27.000 inwoners bedragen.