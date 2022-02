Zenuwen in radioland strak gespannen: komt radiozender van Studio 100 in de plaats van Qmusic, Joe of Nostalgie? 

Het bereik van digitale radio groeit, maar is nog altijd niet voldoende groot om de radiozenders van de FM-band te halen. In 2019 was 26 procent van het luistervolume digitaal (zowel via DAB+ als online streaming). Eind 2021 was dat al 41 procent. De groei is vooral te danken aan luisteren in de auto. Vanaf begin vorig jaar moet in elke nieuw verkochte auto in Europa een DAB+-toestel ingebouwd zijn.

De Vlaamse overheid heeft beslist om pas een stappenplan uit te werken voor het afbouwen van radio via FM als de helft van het geluisterde volume effectief digitaal is. Dat is dus voorlopig nog niet aan de orde.