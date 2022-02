Vijfjarige jongen overleden na aanrijding in tunnel naar Antwerpen-Centraal, treinverkeer ernstig verstoord

Parketwoordvoerder Lieselotte Claessens zegt tegen VRT NWS dat het jongetje vanmiddag dood is aangetroffen in de buurt van de treinsporen in de tunnel onder Antwerpen-Centraal.

"Kort voordien - rond 14.30 uur - was hij al als vermist opgegeven nadat hij in de buurt van het station was verdwenen, weet de parketwoordvoerder. Rond 15 uur werd het lichaam van de jongen gevonden.

Het parket heeft nu een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding. "In de loop van de avond zal die met het parket en het gerechtelijk labo ter plaatse afstappen", laat Claessens nog weten. Verder kan ze nog niets zeggen over de omstandigheden waarin de jongen overleden is. Dat moet het onderzoek uitwijzen.