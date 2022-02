Turnhoutse vzw laat stem horen van kwetsbare inwoners: "Mensen zelf aanbevelingen laten geven aan bestuur"

"We zien dat de mensen met de laagste inkomens minder betrokken zijn in het maatschappelijke debat en in de politieke besluitvorming", zegt Jos Geysels, de voorzitter van de Turnhoutse vzw T'ANtWOORD. "Ze zijn ook minder vertegenwoordigd, dus daarom verzamelen we heel concreet hier in Turnhout 100 mensen om van hen te horen wat ze de belangrijkste thema's vinden en wat hun wensen en verzuchtingen zijn. De G100."

Om de juiste mensen te bereiken, werkt vzw T'ANtWOORD onder andere samen met sociale organisaties, vakbonden en mutualiteiten in Turnhout. "We brengen hen dan in kleine groepjes samen, en op basis van de gesprekken kunnen we dan aanbevelingen doorgeven aan het stadsbestuur", zegt Geysels.