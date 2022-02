Twaalf maanden cel gevorderd voor man die Bart Somers, intensivist Geert Meyfroidt en VRT-journalist bedreigde

Het openbaar ministerie heeft maandag voor de correctionele rechtbank van Leuven twaalf maanden cel gevorderd tegen de beklaagde voor bedreigingen aan het adres van Vlaams minister Bart Somers, VRT-journalist Tim Pauwels en UZ-intensivist Geert Meyfroidt. De beklaagde stuurde mails met een anoniem mailadres waarin hij volgens het openbaar ministerie onder andere dreigde om de woning van Bart Somers in brand te steken. De man noemde het zelf zijn vrije meningsuiting en vroeg de vrijspraak.

De feiten dateren van november 2019. Naar aanleiding van opmerkingen van Vlaams minister van Samenleving Bart Somers (Open Vld) in een debat over de brand in het asielcentrum in Bilzen, schreef de beklaagde de eerste dreigmail waarin hij vond dat "ratten van het soort van Somers" in brand moesten gestoken worden. De mails sloot hij telkens af met KK, wat volgens hemzelf staat voor 'Killer van Kortenberg'. Uit de mail bleek ook dat hij wist waar Somers woonde.

Na een eerste verhoor schreef hij nog gelijkaardige mails, waarbij ook VRT-journalist Tim Pauwels werd bedreigd. Een jaar later diende het UZ Leuven een klacht in, naar aanleiding van mails aan het adres van intensivist Geert Meyfroidt. Die kwam op dat moment veel in de media in verband met de coronacrisis.

Volgens de beklaagde, die zichzelf verdedigde, waren de mails geen echte bedreigingen, maar ging het louter om een "ethisch oordeel". Maar uit verhoren bleek dat hij niet uitsloot dat hij effectief tot daden zou overgaan, afhankelijk van de staat van het land en de politiek over enkele jaren. De mogelijkheid van een straf onder voorwaarden wees hij af. "Als ik schuldig ben, ga ik wel naar de gevangenis", stelde hij.

De uitspraak volgt op 7 maart.