UGent: "Hondenuitwerpselen zijn schadelijk voor biodiversiteit, neem de drollen dus mee"

Met de resultaten van het onderzoek roepen de onderzoekers alle hondeneigenaars op om nog meer op te letten. "In alle natuurgebieden moeten honden verplicht aan de leiband blijven. En dat is een goede maatregel, waarvan we wel positieve gevolgen hebben. Want zo komt er alleen maar hondenpoep langs de wandelpaden te liggen, en niet dieper in het natuurgebied. Maar het is even belangrijk om de hondenpoep langs de wandelpaden ook op te rapen en mee te nemen. Wij doen graag een warme oproep aan alle hondeneigenaars om zich hieraan te houden."