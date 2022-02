Vandaal steekt "foutgeparkeerde" auto's lek in Houthulst

Voor enkele bewoners in de Jonkershovestraat was het maandagochtend even ellende toen ze naar het werk wilden vertrekken. 6 auto's en een aanhangwagen bleken platte banden te hebben. Bizar is dat het telkens om wagens gaat, die ‘foutgeparkeerd’ stonden. De bewoners in de Jonkershovestraat kampen al langer met problemen om er te parkeren. Eigenlijk moet je de wagen half op de weg en half op de donkergrijze parkeerstrook op het trottoir zetten. Het probleem daarbij is dat er nogal wat zijspiegels sneuvelen door het passerend verkeer. En daarom zetten verschillende bewoners hun auto toch volledig op het voetpad. Er blijft dan nog net genoeg plaats over voor wandelaars om te passeren, maar daar dacht de vandaal wellicht anders over.