Veel wind, weinig vraag: stroom was dit weekend enkele uren gratis (voor energiebedrijven)

De negatieve prijzen werden opgetekend op de kortetermijnmarkt in de nacht van zaterdag op zondag en ook zondagochtend vroeg, in totaal voor negen uren. De prijzen zakten tot -30 euro per megawattuur. Dat betekent dat elektriciteitsbedrijven die op dat moment stroom kochten, daar zelfs geld voor kregen. Particulieren voelen die negatieve prijs dus niet (althans niet als ze, zoals nu, maar heel even zo laag stond).