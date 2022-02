Zeven kinderen krijgen verkeerde dosis van coronavaccin in Kortenberg

De vergissing gebeurde door een menselijke fout. "Op datzelfde moment werd er in twee zalen gevaccineerd: in één zaal de 5 tot 11-jarigen en in de andere zaal de volwassenen. De persoon die de spuitjes verdeelde over de zalen, heeft geredeneerd dat een kind van 12 naar de kinderzaal moest gaan", legt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) van Kortenberg uit.

Volgens de burgemeester is de fout bij drie kinderen nog op het moment zelf ontdekt en rechtgezet. "Zij hebben een tweede prik gekregen met de andere helft van hun normale dosis. De ouders van de andere kinderen hebben we gecontacteerd om ook bij hen de fout zo snel mogelijk recht te zetten", aldus Thienpont. Volgens de burgemeester en huisarts moet het kind van 11,5 dat verkeerdelijk een volwassen dosis kreeg zich geen zorgen maken. "We hebben ons geïnformeerd bij experts en het Agentschap Zorg en Gezondheid en zij hebben ons bevestigd dat een kind van 11,5 jaar perfect een volledige dosis kan krijgen zonder neveneffecten."