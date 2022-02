Vzw Homie richt huis in voor 3 dakloze jongeren in Spalbeek: “Dankzij hulp van gulle Limburgers 0 euro moeten uitgeven”

Musti Onlen, de bezieler van vzw Homie, wil iedereen die zijn oproep de voorbije week heeft beantwoord van harte bedanken. “Een man die ons project erg genegen is, stelde ons plotseling een nieuw pand ter beschikking. Fantastisch nieuws, al werden we wel in snelheid gepakt”, vertelt de jonge Hasselaar. “Het huis was absoluut nog niet in orde. Er was wel water en stroom, maar het geheel kon nog een likje verf en wat opsmukwerk gebruiken. Daarom lanceerden we een oproep waarin we sympathisanten om hulp vroegen.”