Na slecht behandelde klacht over grensoverschrijdend gedrag aan UGent: Meldet vzw wil onafhankelijke tuchtcommissie, universiteit bekijkt piste

"Nu is de tuchtcommissie aan de Gentse universiteit een intern orgaan, dus met eigen mensen, en die zullen niet snel een collega een tucht opleggen", schrijft Eva Destoop van meldet vzw in de open brief aan UGent-rector Rik Van de Walle. Meldet is een vzw die strijdt tegen seksueel overschrijdend gedrag. De open brief komt er omdat de klacht van een studente na 2 jaar niet goed blijkt opgevolgd. Volgens de studente zou een doctoraatsstudent haar gestolen examenvragen hebben aangeboden in ruil voor "iets anders". De studente had het over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag.