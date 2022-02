Winterslaap in de ruimte: wat astronauten van beren kunnen leren voor een trip naar Mars

Voor een reis heen en terug naar de Rode Planeet mag je op zeker twee jaar rekenen. Twee jaar betekent heel wat eten en drinken om mee te sleuren. "We spreken al snel over 30 kilo voorraad per astronaut per dag", zegt Jennifer Ngo-Anh die mee aan het onderzoek werkte in een persbericht. "Daarnaast moeten we ook rekening houden met straling en mentale uitdagingen van zo lang onderweg te zijn in een kleine ruimte."