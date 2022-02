Zesjarige vindt soort miljoenpoot die nooit eerder ontdekt was in ons land

Kas is intussen bijzonder fier op zijn ontdekking. "Ja, hij is dolenthousiast dat nog nooit iemand in België deze soort gevonden heeft. Hij mag er terecht fier op zijn. In het weekend en na school is hij voortdurend beestjes aan het zoeken en hij vindt af en toe leuke dingen. Maar dit is toch het meest speciale."

Zijn ze dan de voorbije 20 jaar naar ons land gekomen of werden ze nooit opgemerkt, is nu de vraag. "Wel, we denken toch het tweede", zegt Pallieter. "Kas vond er meteen zes tegelijk, wat best wel veel is. Hij heeft ze ook gevonden in een natuurlijk bos, ver van mensen af. Vaak vind je nieuwe soorten net in de buurt van mensen, omdat ze zo meeliften uit andere streken. Het lijkt er dus toch op dat die al een hele tijd in ons land aanwezig is." Ook tijdens een wandeling in Bergen, in Henegouwen, hebben Kas en zijn vader er nog gevonden.