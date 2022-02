24 maanden cel met uitstel voor steekpartij aan daklozenopvang in Hasselt

De substituut-procureur sprak van zeer ernstige feiten, maar voegde eraan toe dat er geen opzet tot doden was. "De messteek was 6,5 centimeter diep en had net niet de lever geperforeerd. Er was geen belangrijk bloedvat geraakt. De locatie van de messteek was potentieel dodelijk, maar er was geen sprake van opzet tot doden," zei de aanklager.