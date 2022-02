Aangespoelde bruinvis stelt het goed: "Elk uur krijg ik een update"

In Goes zijn er betere faciliteiten voor de bruinvis maar Piet De Laender blijft de verantwoordelijke dierenarts, ook al kan hij daar niet voortdurend zelf aanwezig zijn. "Ik sta dag en nacht in contact met de verzorgers. Ze sturen elk uur een bericht over de toestand en het gedrag van het dier. Het is allemaal erg intens. Het is een emotionele rollercoaster, ook al omdat ik slaap tekort heb. Het is telkens weer hoop krijgen en dan weer bang zijn voor een terugval. Morgen ga ik zelf nog eens naar Goes. Vandaag is er daar een collega."

Het blijft de bedoeling om de bruinvis terug uit te zetten in de Noordzee. "Dat is van in het begin het uitgangspunt geweest. We vechten voor het welzijn van het dier. En het is een bruinvis die in de vrije natuur hoort. Enkel om medische redenen kunnen we beslissen om het dier in gevangenschap te houden."