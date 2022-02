Aantal personeelsleden dat thuis is door corona daalt sterk in het Ziekenhuis Oost-Limburg

“We hebben nog altijd heel veel personeelsleden die thuis in quarantaine zitten, maar gelukkig volgen we de trend die zich elders ook afspeelt”, zegt woordvoerder Jürgen Ritzen van het ZOL: “Waar we vorige week nog 216 personeelsleden hadden die in quarantaine thuis waren, zijn er dat vandaag 126. Dat is een flinke daling en dat is maar goed ook want we kunnen alle mensen goed gebruiken.