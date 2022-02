Alleenstaande villa in Torhout in brand: bewoners op tijd naar buiten 

De brand werd even voor het middaguur opgemerkt door buurtbewoners. Nadat de hulpdiensten verwittigd waren, snelden de brandweerposten van Torhout en Gistel toe. Ook de politie kwam ter plaatse en de weg is afgesloten. "Er zijn geen slachtoffers want toen we aankwamen was er niemand meer binnen", zegt brandweermajoor Frank Vanhixe van post Gistel. "De brand is vermoedelijk in de keuken begonnen. Daarna zijn de vlammen overgeslagen tot onder het dak."

De brandweer is volop bezig met blussen en probeert zoveel mogelijk van de villa te redden. Waarschijnlijk zal het huis onbewoonbaar zijn want er is nu al veel schade. In de buurt is er veel rook, ook langs de drukke Oostendestraat die er op enkele 10-tallen meters van ligt.