Amerikaanse overheid moet 201 miljoen euro schadevergoeding betalen na schietpartij in Texas

Later bleek dat de dader van de schietpartij eerder al terecht gesteld werd voor een militaire rechtbank. Kelley werkte sinds 2010 voor de US Air Force, maar in 2012 werd hij na een veroordeling voor huiselijk geweld naar de laagste rang gedegradeerd en kreeg hij een celstraf van een jaar. In 2014 werd hij uiteindelijk oneervol ontslagen.

De US Air Force liet echter na om zijn strafblad te registreren. Daarom heeft Federaal rechter Xavier Rodriguez nu beslist dat de US Air Force mede schuld treft aan de gebeurtenissen van 2017, want indien dit wel gebeurd was, zou de dader niet meer aan wapens geraakt zijn, gezien zijn eerdere veroordelingen.